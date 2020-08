Notizie Milan – Futuro Leao: riflessioni in casa rossonera

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport ci sarebbero delle riflessioni sul futuro di Rafael Leao. Il calciatore portoghese in questa stagione al Milan ha convito a momenti alterni, con ottime prestazioni, accompagnate da altre con più ombre, che luci. Il giocatore se dovesse rimanere in rossonero sarà chiamato a convincere tutti delle sue potenzialità, ma se dovesse arrivare un’offerta consona, con l’investimento fatto un anno fa, allora la punta potrebbe partire. Negli ultimi si è parlato di Juventus e Real Madrid, entrambe interessate al profilo del ragazzo. per quanto riguarda i rossoneri, con l’arrivo di Pirlo in panchina, molti piani di mercato potrebbero essere cambiati. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche altre clamorose indiscrezioni per il mercato rossonero. Tutto vero, Maldini tenta un doppio colpo da urlo: contatti in corso! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

