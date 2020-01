Notizie Milan – Futuro in Serie B per un ex rossonero

MILANO – Il futuro di Alessandro Matri potrebbe essere in Serie B. Ci pensa il Pescara, che vorrebbe rinforzare la rosa con l’attaccante, attualmente in forza al Brescia. La prima parte di stagione per lex rossonero non è stata delle migliori. Poco utilizzato sia da Corini che da Fabio Grosso, nella breve parentesi sulla panchina delle Rondinelle. Il calciatore è chiuso da Torregrossa, reduce da una doppietta contro il Cagliari nell’ultima di campionato, Balotelli e Donnarumma. Matri potrebbe accettare la corte del club biancoazzurro per riuscire ad ottenere più spazio e giocare con continuità, cosa che non è riuscito a fare, nella sua attuale squadra.