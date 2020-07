Notizie Milan – Futuro in Serie A per Malang Sarr, ma non in rossonero

MILANO – Malang Sarr sarebbe ad un passo dal Torino. La società granata, infatti, sembrerebbe essere stata più lesta di altri club, tra cui il Milan. Il difensore centrale nei giorni scorsi si era liberato a parametro zero, dal Nizza, e la condizione di svincolato di lusso ha attirato l’attenzione di molte squadre. La società di Urbano Cairo si è mossa con largo anticipo, prospettandogli fin da subito un ruolo da titolare nella retroguardia granata. Una condizione che avrebbe fatto breccia con il calciatore, attratto dalla possibilità di avere un ruolo di primo piano in Serie A. Niente da fare quindi per Milan, Inter, Lazio, Atalanta e Fiorentina, oltre ad Arsenal e Manchester City in Premier. Dato che la trattativa sembra essere arrivata ai dettagli. Ma attenzione perché, in queste ultimissime ore, stanno circolando anche altre grandi novità in casa rossonera. In arrivo un ribaltone totale? Arriva l’annuncio: “Non esiste!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

