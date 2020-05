Notizie Milan – Futuro David Silva: spunta la pista araba

MILANO – Il futuro di David Silva potrebbe essere in Qatar. Il calciatore spagnolo e capitano del Manchester City, infatti, ha il contratto in scadenza con il club inglese e questa situazione sembra aver fatto gola a diverse squadre. Tra queste ci sarebbe anche il Milan, pensava al colpo a parametro zero. Oltre ai rossoneri anche il Valencia e l’ Inter Miami sono in corsa. Secondo quanto riporta il portale TMW l’Al Sadd “sarebbe entrato in gamba tesa”, proponendo al giocatore un ricco accordo. Le ultime indiscrezioni riportavano la preferenza di Silva per la MLS, addirittura tra le parti ci sarebbe un primo accordo verbale, ma adesso tutto sembra essere stato rimesso in discussione.

