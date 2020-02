Notizie Milan – Fulvio Collovati parla delle due squadre di Milano

MILANO – Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico sportivo, delle due squadre di Milano. L’ex calciatore di Milan e Inter è intervenuto sullo stato di forma di nerazzurri e rossoneri, a 48 ore dal derby di Milano, che si giocherà domenica sera. Ecco le sue parole.

: «L’Inter arriva al match senza Lautaro, uno dei suoi migliori calciatori, e con la possibile assenza di Handanovic. Credo che se anche il portiere nerazzurro dovesse dare forfait comunque l’assenza dell’attaccante sia più importante, visto anche l’affiatamento con Lukaku. Per il Milan la situazione è diversa, è una squadra giovane con diversi potenziali talenti in rosa. C’era però bisogno di uno come Ibra, con carattere e personalità. Però ci sono dei problemi, soprattutto davanti, anche in virtù della possibile assenza dello svedese. Consiglio umiltà ai rossoneri, così si potrà ottenere qualcosa di buono».