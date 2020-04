Notizie Milan – Franck Kessie: il suo futuro è a un bivio

MILANO – Il futuro di Franck Kessie è a un bivio. L’ivoriano resta al centro delle voci di mercato, in vista della prossima stagione, e l’ultima indiscrezione riportata poneva la sua possibile cessione come viatico per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Una notizia che è in aperto contrasto con scritto quanto dal portale calciomercato.com, che vede le quotazione del centrocampista in rialzo, in vista della prossima stagione. Sempre secondo la stessa fonte la dirigenza del Milan starebbe cambiando idea sulla partenza del calciatore, che potrebbe lasciare Milanello solo davanti ad un’offerta irrinunciabile. Probabilmente la situazione di Kessie in rossonero troverà ordine solo con l’arrivo della nuova guida tecnica, che molto probabilmente deciderà se affidarsi o meno all’ex Atalanta anche per il campionato 2020/2021.

