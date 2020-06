Notizie Milan – Florentino, l’unica strada è il prestito

MILANO – Il Milan continua a pensare a Luis Florentino, per la prossima stagione. Il centrocampista del Benfica ha letteralmente stregato il club rossonero i suoi talent scout. La strada per arrivare al giocatore però è in salita, viste le richieste altissime dei lusitani.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non sono previsti sconti per il diavolo anche se la richiesta per Florentino non è quella della sua clausola rescissoria (120 milioni di euro). In ogni caso in questo momento il Milan può riuscire ad arrivare al giocatore soltanto con la formula del prestito, magari biennale in modo da ammortizzare i costi dell’operazione. Poi bisognerà capire come ottenere l’obbligo o il diritto di riscatto.

