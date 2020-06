Notizie Milan – Florentino è l’obiettivo primario per il centrocampo

MILANO – Dopo le indiscrezioni su Nikola Milenkovic, obiettivo numero uno per la difesa del prossimo anno, arrivano voci anche sul centrocampo. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, i rossoneri avrebbero deciso di puntare con forza su Florentino del Benfica. Il calciatore è stato individuato come il rinforzo adatto per rinforzare la zona mediana del diavolo. La trattativa per portare il giocatore a Milanello resta lo stesso complicata, dato che l’operazione è slegata da quella che potrebbe portare Paquetà in Portogallo. Il Benfica ha fatto un passo indietro sul brasiliano, ma in ogni caso il club di via Aldo Rossi vuole arrivare a Florentino.

