Notizie Milan – Finalmente Paquetà! Buona prova del brasiliano con la Spal

MILANO – Che la stagione di Lucas Paquetà sia al di sotto delle aspettative è un fatto appurato. Tanto che su di lui continuano a circolare voci di mercato, su un futuro lontano dai colori rossoneri, nonostante le smentite, arrivate proprio dal diretto interessato. Contro la Spal però Pioli decide di mandarlo in campo al primo minuto, l’ultima da titolare risale alla gara del 17 febbraio scorso contro il Torino, in casa. A differenza del match con i granata questa volta l’ex Flamengo brilla. E’ uno dei migliori in campo tra le fila del Milan, e infatti resta in campo 90′. Corre, prova ad innescare i compagni e cerca la soluzione personale per riuscire a rimettere la partita sui binari giusti. I tifosi del diavolo aspettavano una prova del genere, del centrocampista, da molto tempo ormai, così come Stefano Pioli. La guida tecnica rossonera può sorridere, Paquetà sembra aver voglia di riprendersi il Milan e magari anche una maglia da titolare più spesso.

