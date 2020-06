Notizie Milan Femminile – Niente da fare, la Fiorentina va in Champions

MILANO – Sky Sport ha riportato le ultime notizie sulla Serie A Femminile. Milan e Fiorentina erano in attesa del verdetto sul posto Champions e tramite l’algoritmo il posto per la competizione europea è stato assegnato alla società viola. Nulla da fare quindi per le rossonere di Maurizio Ganz, che vedono così sfumare l’obiettivo stagione dopo una bellissima cavalcata durata praticamente tutta la stagione. La Fiorentina chiude così il campionato al secondo posto, con trentacinque punti in classifica, gli stessi del Milan Femminile, che però si piazza al terzo posto. Davanti a loro soltanto la Juventus.

