Notizie Milan Femminile – Mercoledì la ripresa degli allenamenti

MILANO – Il Milan Femminile tornerà ad allenarsi mercoledì prossimo, 4 marzo. In vista dell’importantissimo match di campionato contro la Juventus, di Rita Guarino, capolista della Serie A. Le rossonere torneranno in campo dopo il turno di stop, osservato contro la Fiorentina, a causa dell’emergenza Coronavirus. Le bianconere, invece, nell’ultimo turno di serie A hanno vinto in trasferta per 4-0 sul campo del Hellas Verona. L’ultimo partita disputata dalle ragazze di Maurizio Ganz è quello quello giocato contro il Tavagnacco e vinto grazie ai quattro goal realizzati da Giacinti e compagne.

