Notizie Milan Femminile – L’algoritmo deciderà chi andrà in Champions

MILANO – Il campionato di Serie A Femminile è stato ufficialmente sospeso e lo scudetto di questa stagione non verrà assegnato. Adesso però resta da capire quali saranno le squadre che disputeranno la prossima Champions League. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarà l’algoritmo a decidere chi tra Milan e Fiorentina staccherà un biglietto per l’Europa. Tutto deciso invece sul fronte retrocessioni: l’Orobica saluta la massima divisione, che invece si appresta ad accogliere il Napoli. Mister Maurizio Ganz e le sue ragazze sperano di non veder vanificato tutto il lavoro di un anno, vista l’ottima stagione della rossonere. Giacinti e compagne incrociano le dita.

