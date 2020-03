Notizie Milan Femminile – Il match con la Fiorentina si recupererà il 5 aprile

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE

MILANO – Milan-Fiorentina, match valido per il campionato di Serie A Femminile, ha finalmente una data di recupero sul calendario. La partita tra le due squadre si disputerà il prossimo 5 aprile, al Brianteo di Monza, stadio delle rossonere, alle 12:30. Entrambe le compagini sono appaiate in classifica, con trentacinque punti in classifica. Seconde dietro alla Juventus Women capolista. I sogni europei per le ragazze di Maurizio Ganz passano anche, e soprattutto, dalla partita contro la squadra Viola.

