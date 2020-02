Notizie Milan Femminile – Domenica scontro Champions con la Fiorentina

MILANO – Il Milan Femminile, allenato da Maurizio Ganz, tornerà in campo domenica prossima. Il prossimo turno di campionato sarà un banco di prova importante per le rossonere, dato che al Brianteo arriverà la Fiorentina. Le due squadre attualmente hanno gli stessi punti in classifica, 35, ed occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Scontro champions quindi, ma non solo. Per Valentina Giacinti e compagne la prossima partita potrà essere anche quella della vendetta sportiva, lo scorso anno il Milan Femminile, perdendo lo scontro diretto con le viola, ha dovuto rinunciare al sogno europeo in favore delle toscane.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live