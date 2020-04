Notizie Milan – Felipe Melo: “Ho chiesto a Ibra di venire al Palmeiras”

MILANO – Felipe Melo è intervenuto sul canale YouTube, Allianz Parque. Il calciatore brasiliano, con un passato in Serie A dato che ha indossato le maglie di Fiorentina, Juventus e Inter, ha raccontato del suo ultimo incontro avvenuto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto sull’attaccante del Milan.

: «Ibra quando era al PSG mi voleva con lui in Francia e la trattativa era stata anche vicina alla conclusione. Poi alla fine sono andato in Turchia, al Galatasaray. L’ho incontrato a Miami, qualche tempo fa, noi due non siamo amici, ma lui prova affetto nei miei confronti. Insomma quando ci siamo visti gli ho chiesto di venire al Palmeiras, così potevamo giocare insieme. Sto ancora aspettando una sua risposta».

