Notizie Milan – Fassone: “Mi auguro di vedere i rossoneri in Champions”

MILANO – Marco Fassone ha raccontato di avere ancora il Milan nel cuore. L’ex amministratore delegato dei rossoneri, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e ha espresso il suo punto di vista sul prossimo impegno che attende la squadra di Pioli in campionato, il Napoli di Gattuso. Altra ex squadra di Fassone:

«Sono molto curioso di vedere Milan-Napoli, si incontreranno due delle squadre che in questo momento stanno esprimendo il miglior calcio in Italia. Mi sono rimaste entrambe nel cuore e sono convinto che domenica assisteremo a un grande spettacolo. Ricordo quando chiamammo Gattuso al Milan, con lui raggiungemmo un certo equilibrio, in quel girone di ritorno. Per quel che mi riguarda quando penso ai rossoneri affiora sempre un rammarico. La nostra intenzione era riportare il Milan a certi livelli e dove merita di stare, in Champions League. Auguro ai rossoneri di tornare al più presto su quei livelli, di rivederli in Champions League, per quel che mi riguarda i prima possibile. Magari insieme al Napoli».

