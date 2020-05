Notizie Milan – Faggiano: “Bonaventura non si prenderà a zero”

MILANO – Daniele Faggiano, ds del Parma, è stato intervistato da ParmaLive. Tra i tanti temi toccati c’è stato anche Jack Bonaventura. Il centrocampista del Milan si libererà a parametro zero dal club meneghino a fine stagione. Ecco le sue parole

: «Bonaventura non si discute come calciatore. Ovvio un pensiero su di lui viene fatto, così come lo facciamo su tutti, da Ibra a Dybala, poi riuscire a prenderli è un altro discorso. Oggi però il mercato dei parametri zero è cambiato, Gli svincolati non sono più svincolati. Questi giocatori hanno delle commissioni, da destinare ai loro agenti, altissime. In pratica è come se venissero acquistati».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live