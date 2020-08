Notizie Milan – F.Galli: “Pioli? Giusto ripartire da lui”

MILANO – L’Ex calciatore del Milan, Filippo Galli, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato proprio della squadra rossonera e della scelta di confermare pioli. Ecco cosa ha detto:

«Per come la vedo io questa è una scelta che ha molto senso. La dirigenza e di conseguenza la società ha fatto bene a tener conto del lavoro svolto da Pioli, in questa particolare stagione. Il suo lavoro è stato valutato con attenzione e ha superato la prova. E riuscito a far duro anche a calciatori che sembravano smarriti, poi c’è anche lo Zampino di Ibrahimovic. Lo svedese è stato fondamentale per qei giocatori che stavano vivendo un periodo di appannaggio».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live