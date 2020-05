Notizie Milan – Everton: il Gremio apre alla cessione

MILANO – : «Vendere Everton? Offerte di 30 milioni verrebbero prese in considerazione perchè si avvicinano alle nostre aspettative. Ci piacerebbe continuare ad averlo con noi, ma non poso assicurare nulla. Il Gremio in questo momento potrebbe avere la necessita di venderlo, lo scenario è cambiato rispetto a qualche tempo fa».

Queste le parole di Romildo Bolzan Jr, presidente del Gremio. Il numero uno della squadra brasiliana ha parlato del suo calciatore, e le voci di mercato, a Radio Gaucha. Everton nelle ultime sessioni di mercato è stato accostato a più riprese al Milan, che lo segue da tempo. Anche se in Italia piace molto anche al Napoli, che al momento sembra essere la squadra più attiva sul giocatore.

