Notizie Milan – Esordio in rossonero per Saelemaekers

MILANO – Giornata di esordi per il Milan, quella di oggi. A San Siro è andato in scena il match tra i rossoneri e l’Hellas Verona, conclusosi sull’ 1-1. Nella seconda frazione di gioco della partita, tra le fila del Diavolo hanno fatto il suo esordio Daniel Maldini e Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo è arrivato durante la sessione invernale di mercato, dall’Anderlecht. Il belga ha preso il posto di Davide Calabria andando ad occupare la posizione di terzino destro. Il calciatore è stato portato a Milanello, come sostituto di Suso ed alternativa a Castillejo, ma oggi Pioli lo ha utilizzato in un ruolo non suo, vista l’emergenza: Conti in panchina ma praticamente non disponibile e Calabria non al meglio. Il nuovo acquisto rossonero, però, ha disputato una buona partita, andando anche al tiro in due occasioni, senza trovare però la porta.