Notizie Milan – Eranio: “Magari è la società a far uscire certe notizie”

MILANO – Nono si spengono le polemiche nell’ambiente rossonero. L’eco lungo delle parole di Paolo Maldini, su Ralf Rangnick, continuano ad essere al centro del dibattito di quello che accade in casa Milan. Stefano Eranio, ai microfoni del sito gianlucadimarzio.com, è intervenuto sull’argomento, esprimendo il suo punto di vista sulla questione.

: «Questo è il calcio, le indiscrezioni ci saranno sempre e usciranno sempre prime delle firme. Forse è la società stessa che le mette in giro. In caso contrario allora dovrebbe essere premura della dirigenza intervenire per arginare tutto. A me dispiace per Maldini, perchè dovrebbe avere tutto il tempo per imparare un mestiere davvero difficile. In ogni caso se uno ha la coscienza pulita, a fine stagione tirerà le somme e in caso andare via, oppure continuare».

