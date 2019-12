Notizie Milan – Entro una settimana arriverà la decisione di Todibo

MILANO – Sono giorni decisivi per capire se il Milan avrà il rinforzo che cerca per il reparto difensivo. L’obiettivo è Jean Clair-Todibo, giovane francese in forza al Barcellona. L’accordo col club catalano è già stato raggiunto: prestito oneroso con obbligo di riscatto a circa venti milioni di euro. Ciò che ancora manca è l’intesa definitiva col giocatore. Come riferisce SportMediaset, Todibo ha molte richieste sul mercato e si è preso alcuni giorni per valutarle. In casa rossonera resta un certo ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, ma per conoscere la scelta di Todibo bisogna ancora attendere. La decisione del classe ’99 dovrebbe arrivare entro una settimana.