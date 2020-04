Notizie Milan – Emerson, ecco le intenzioni del Barcellona

MILANO – Il Barcellona sembra avere le idee chiare sul futuro di Emerson. Nei giorni scorsi il Mundo Deportivo aveva riportato l’interesse del Milan nei confronti del ragazzo, che attualmente gioca nel Betis,ma è di proprietà dei blaugrana. Il club catalano, però, non sembra essere intenzionato ad accettare la corte dei rossoneri, e del Tottenham, per il suo terzino. L’intenzioni degli spagnoli è quella di lasciare un altro in prestito il ragazzo a Siviglia, in modo da completare la sua crescita, per poi farlo tornare alla base, e raccogliere l’eredità di Semedo. Il Milan quindi dovrà fare i conti con una realtà che non sembra portare alla cessione del giocatore, almeno per il momento.

