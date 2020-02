Notizie Milan – Emergenza centrocampo: Paquetà potrebbe cambiare ruolo

MILANO – Il Milan è in piena emergenza a centrocampo, sono soltanto due i centrocampisti di ruolo rimasti a disposizione di Stefano Pioli: Bennacer e Kessie. Krunic e Biglia dovranno restare fermi ai box a causa di due infortuni e i rossoneri punteranno sull’algerino e l’ivoriano per diverse partite, senza poter mai fermarsi. Con Calhanoglu che ormai sembra aver trovato la giusta collocazione tattica, alle spalle di Ibrahimovic, difficilmente tornerà a fare il regista. L’allenatore del Milan, quindi, vista l’emergenza potrebbe decidere di adattare Lucas Paquetà a centrocampo, come alternativa a Bennacer. Il brasiliano potrebbe tornare utile vista l’emergenza.

