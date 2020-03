Notizie Milan – Elliott vuole convincere Maldini a restare

MILANO – La situazione all’interno del Milan è ancora precaria e gli strascichi dell’addio di Zvominir Boban si fanno ancora sentire. Nei giorni scorsi anche la posizione di Paolo Maldini veniva descritta come traballante e le dimissioni, o l’allontanamento, del direttore tecnico rossonero sembrava imminente. Invece Elliott sta cercando di ricucire il rapporto con la storica bandiera del Diavolo e i contatti tra le parti, come riporta Tuttosport, sono continui. La proprietà del Milan vorrebbe infatti trattenere l’ex capitano all’interno dei quadri dirigenziali, ma con un ruolo diverso e con compiti ridotti. Il futuro di Maldini dovrebbe diventare meno incerto nei prossimi giorni, gazidis è in pressing costante.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live