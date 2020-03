Notizie Milan – Ecco quanto vale oggi Theo Hernandez

MILANO – Theo Hernandez è una delle rivelazioni della ultima Serie A. Il terzino franco-spagnolo è arrivato quest’estate al Milan, dopo un’operazione da circa 20 milioni di euro, dal Real Madrid. La sua stagione non è passata inosservata ai grandi club d’europa e il probabile addio di Paolo Maldini potrebbe aprire anche a scenari clamorosi. Strapparlo al Diavolo, però, non sarà un’impresa semplice, dato che il club meneghino valuta il suo terzino almeno il doppio dell’esborso fatto nell’ultima sessione di mercato estivo. Il Milan potrebbe anche decidere di fare cassa con una partenza eccellente e in questo caso Hernandez sarebbe il sacrificato, dato che il suo contratto, a differenza di Romagnoli e Donnarumma, non è prossimo alla scadenza.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live