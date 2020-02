Notizie Milan – Ecco quanto vale oggi Ismael Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Per assicurarsi le prestazioni di Ismael Bennacer il Milan ha dovuto versare nelle casse dell’Empoli 16 milioni di euro, quest’estate. L’algerino, con la maglia rossonera, è stato il protagonista di una crescita vertiginosa che lo ha portato, dalla panchina, ad essere uno punti cardine del Diavolo. Il centrocampista è il vero è proprio motore della squadra di Stefano Pioli e questo fatto viene avvalorato anche dalla valutazione del cartellino del calciatore. Arrivato a 30 milioni di euro, più del doppio rispetto a quest’estate. Bennacer è diventato uno dei titolari inamovibile della squadra e la dirigenza continuerà a puntare su di lui per riportare il Milan in alto.

