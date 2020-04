Notizie Milan – Ecco quanto costa Koopmeiners dell’ Az Alkmaar

MILANO – Teun Koopmeiners sembra essere uno dei principali obiettivi di mercato, del Milan, per la prossima stagione. Il centrocampista dovrebbe aver stregato i talent scout del club meneghino. Tanto che la trattativa per il giocatore verrà messa in piedi nonostante l’indecisione che regna, attualmente, sulla prossima guida tecnica del club meneghino. Sull’olandese però non c’è soltanto il Diavolo, gli occhi di molte squadre europee sembrano guardare tutti nella direzione: quella che porta al capitano dell’Az Alkmaar. Secondo quanto riporta il portale Transfermarkt.it, il cartellino di Koopmeiners si aggira sui 15 milioni di euro, ma la cifra dovrebbe salire viste la tante squadre interessate.

