Notizie Milan – Ecco quanto chiede il club per Davide Calabria

MILANO – Le voci di mercato vedono sempre Davide Calabria con le valigie in mano. Il terzino del Milan potrebbe salutare nella prossima sessione di mercato e su di lui ci sono gli occhi di due club di Serie A: la Fiorentina e il Bologna. L’intenzione dei rossoneri sembra essere molto chiara, riuscire a realizzare una plusvalenza, dato che il giocatore proviene dal vivaio della società meneghina. Secondo quanto riporta calciomercato.com, per riuscire a strappare il laterale al Diavolo serviranno 15 milioni di euro. Una cifra che servirà a finanziare i colpi in entrata, tra i quali è previsto un nuovo terzino destro che andrà a coprire il buco lasciato dalla possibile partenza di Calabria.

