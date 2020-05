Notizie Milan – Ecco quando riprenderanno gli allenamenti

MILANO – Secondo quanto riporta il portale TMW, anche il Milan inizia a pianificare gli allenamenti nel suo centro sportivo. Il ritorno al lavoro a Milanello, per i calciatori rossoneri, dovrebbe essere previsto per la prossima settimana, tra giovedì e venerdì. Prima però bisognerà espletare la pratica relativa al protocollo medico-sportivo, in fase di approvazione i queste ore. I giocatori del Diavolo, come quelli degli altri club di Serie A, dovranno sottoporsi ai test sierologici, prima di ricevere il via libera. Lo stesso iter dovrà essere fatto anche dallo staff tecnico e medico del Milan. La ripresa sembra quindi avvicinarsi.

