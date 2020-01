Notizie Milan – Ecco quando potrebbe esordire Kjaer

MILANO – Simon Kjaer è il rinforzo atteso da Pioli per la difesa rossonera. Il centrale danese ha svolto in mattinata le visite mediche e, già nel pomeriggio, dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al Milan. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, in cui non è mai riuscito ad affermarsi all’Atalanta, il classe ’89 ha grande voglia di riscatto e cercherà di insidiare il posto da titolare oggi occupato da Musacchio, accanto a Romagnoli. La prima occasione potrebbe avercela già la prossima settimana, nella sfida di Coppa Italia a San Siro contro la Spal, in programma mercoledì alle ore 18.