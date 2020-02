Notizie Milan – Ecco quando dovrebbe rientrare Biglia

MILANO – Lucas Biglia è fermo da ormai un mese per un problema al bicipite femorale, ma il suo rientro si sta avvicinando. Stando a ciò che ha riferito mister Stefano Pioli in conferenza stampa, il centrocampista argentino potrebbe tornare a disposizione la prossima settimana. Il suo recupero sarà molto utile per sopperire ad eventuali assenze di Bennacer che, proprio domani, non sarà disponibile per squalifica. Al suo posto, con Biglia ancora ai box e Krunic alle prese con un guaio fisico, dovrebbe giocare Calhanoglu accanto a Kessié.