Notizie Milan – Ecco quali ruoli verranno rinforzati in estate

MILANO – Il campionato non è ancora terminato, ma arrivano già le prime indiscrezioni di mercato, anche in entrata. Il Milan sembra stia già pianificando gli arrivi estivi e avrebbe individuato quali zone del campo saranno rinforzate, in modo da costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. La dirigenza rossonera avrebbe intenzione di assicurarsi almeno un terzino destro, un centrocampista centrale e uno o più attaccanti. Ovviamente molto dipenderà anche dalla scelta della guida tecnica. L’eventuale conferma Pioli garantirebbe manovre più fluide sul mercato, dato che ovviamente il tecnico già conosce la rosa attualmente a sua disposizione. Con l’arrivo di un nuovo allenatore, invece, tutto potrebbe essere messo in discussione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live