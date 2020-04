Notizie Milan – Ecco le offerte arrivate a Raiola per Bonaventura

MILANO – A fine stagione Jack Bonaventura sarà libero di trasferirsi dove preferisce. Il suo contratto con il Milan, infatti, è in scadenza ma il club rossonero non sembra intenzionato ad offrire il rinnovo e così dopo 6 stagioni sarà addio. Sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie A e alcuni di questi avrebbero già contattato il suo agente, Mino Raiola, per proporgli un’offerta. Si tratta del Torino, che avrebbe proposto un contratto da 1,5 milioni di euro all’anno, per tre stagioni, e la Roma. I giallorossi hanno presentato un triennale, come i Granata, da 2 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il club di Urbano Cairo, dalla sua però, ha il fatto che Bonaventura avrebbe un ruolo da protagonista, cosa non scontata, invece, nella Capitale.

