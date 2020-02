Notizie Milan – Ecco il report dall’allenamento dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Dopo la notizia del rinvio di Milan-Genoa, i rossoneri sono tornati a Milanello ad allenarsi. Ecco il report dell’odierna seduta di lavoro, tratto dal sito acmilan.com.

Squadra al lavoro a Milanello questo pomeriggio dopo la notizia del rinvio al 13 maggio della partita con il Genoa, inizialmente prevista per domani, domenica 1 marzo. I rossoneri hanno così iniziato la preparazione verso la Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 4 marzo a Torino alle ore 20.45. A Milanello, per seguire il lavoro della squadra, presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Attivazione muscolare in palestra prima di spostarsi sul campo centrale, dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte dell’allenamento, la squadra ha disputato una partitella della durata di un’ora circa prima di rientrare negli spogliatoi.

Il programma di domani, domenica 1 marzo, prevede un allenamento al mattino.

