Notizie Milan – Ecco il preferito di Gazidis per l’attacco

MILANO – In vista della prossima stagione di Serie A il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante. Sono tanti i nomi accostati, negli ultimi giorni, al club meneghino: da Jovic, a Milik, da Jonathan David, alla new entry Pietro Pellegri. Tutto però dipenderà dalla partenza o meno di Zlatan Ibrahimovic, ma la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di portare un nuovo attaccante, indipendentemente dal rinnovo, o meno, dello svedese. Il preferito di Ivan Gazidis, secondo quanto riporta Tuttosport, è Myron Boadu. La valutazione del giovane calciatore di proprietà dell’ AZ Alkmaar si aggira intorno ai 25 milioni di euro e la trattativa appare tutt’altro che in discesa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live