Notizie Milan – Ecco il Piano B se Rangnick non dovesse arrivare

MILANO – Ralf Rangnick e le indiscrezioni sul suo arrivo al Milan, in vista della prossima stagione, stanno caratterizzando questo periodo in casa rossonera. Nelle ultime ore le dichiarazioni del tedesco lo allontanano nuovamente dal club meneghino, anche se negli ultimi giorno l’accordo tra le parti sembrava essere davvero vicino. Nel caso in cui, però, il teutonico non dovesse accettare la corte del Diavolo, Gazidis avrebbe già pronto un Piano B. Con o senza Rangnick in estate, o quando finirà questa stagione, sarà rivoluzione. Tutte le indicazioni, per ora, portano agli adii di Maldini e Massara e quindi serviranno delle nuove figure dirigenziali. Il nome che circola con più insistenza è quello di Luis Campos, 55enne attualmente direttore dell’area tecnica del Lille, che conosce già il Milan, dato che in estate dalla squadra francese è arrivato Leao. Un profilo gradito ad Elliott visto il suo modus operandi, molto simile alle nuove linee guida che la proprietà ha dettato, in vista della prossima sessione di mercato.

