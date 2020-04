Notizie Milan – Ecco i nomi da cui ripartiranno i rossoneri

MILANO – Il mercato è uno degli argomenti più dibattuti in questo momento, con lo stop alle competizioni, a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche in Casa Milan s’inizia a progettare la prossima stagione. Tante le indiscrezione che circolano in questi giorni sul futuro dei calciatori rossoneri, ma la società ha individuato cinque profili da cui intende ripartire. Si tratta di: Leao, Bennacer, Romagnoli, Conti e Castillejo. La loro conferma appare scontata, nonostante con il capitano rossonero la questione legata al suo rinnovo contrattuale sia ancora in ballo. A meno che non arrivino grosse offerte per questi cinque il loro futuro appare ancora a tinte rossonere.

