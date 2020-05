Notizie Milan – Ecco i fedelissimi che Rangnick vorrebbe in rossonero

MILANO – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Ralf Rangnick avrebbe indicato due profili che vorrebbe al Milan. I rossoneri, nonostante le smentite, quindi continuano l’opera di convincimento nei confronti del tecnico tedesco, che avrebbe chiesto de suoi fedelissimi per accettare il trasferimento a Milano. Si tratta di Dominik Szoboszlai e Dayot Upamecano. Entrambi sotto contratto con l’RB Lipsia, l’attuale club dello stesso rangnick, ed entrambi al centro di tante voci di mercato. Riuscire a portare i due calciatori a Milanello non sarà impresa semplice per il Milan, vista la concorrenza con cui il Diavolo dovrà fare i conti.

