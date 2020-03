Notizie Milan – Ecco i dirigenti che resteranno in rossonero

MILANO – Le acque a Casa Milan sono molto agitate. La causa è lo scontro intestino alla società meneghina, con Boban e Maldini da parte, Gazidis dall’altra. Il tutto complica incredibilmente la fase di avvicinamento alla semifinale di ritorno della Coppa Italia con la Juventus, in programma mercoledì sera. Probabilmente non c’era momento migliore per far deflagrare la situazione: con il Diavolo che in campionato, prima dei rinvii causa Coronavirus, aveva ripreso un passo “Europeo”, mentre, il match con i bianconeri ha assunto il ruolo di snodo fondamentale della stagione. La squadra di Stefano Pioli, quindi, arriverà alla partita di mercoledì in questo “Caos rossonero”. Proprio in questo contesto, di grande confusione, arrivano anche le prime indiscrezione sul futuro del Diavolo. sembra infatti che Gazidis abbia intenzione di confermare due dirigenti, già presenti nell’organigramma del Milan. Si tratta di Hendrik Almstadt e Jeoffery Moncada.

