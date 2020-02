Notizie Milan – Ecco chi giocherà il ritorno contro la Juventus

MILANO – Oltre la beffa, il rigore concesso al 90′, c’è anche il danno: Ibrahimovic, Castillejo e Hernandez erano diffidati e tutti tre salteranno la semifinale di ritorno contro la Juve, a Torino, a causa dei cartellini sventolati al loro indirizzo dall’arbitro Valeri. Stefano Pioli, quindi, perderà tre pedine fondamentali della sua squadra. Tre calciatori a cui non rinuncerebbe mai, se non per cause di forza maggiore, come in questo caso. Lo svedese e lo spagnolo sono stati ammoniti nel corso della partita, l’ex Real Madrid espulso per due falli su Dybala. Il 4 marzo prossimo, contro la Vecchia Signora, toccherà a Laxalt, Saelemaekers e Leao. L’uruguaiano, appena tornato dal Torino, agirà da terzino sinistro, mentre il belga, arrivato nell’ultima sessione di mercato, non dovrà far rimpiangere l’ex Villarreal. Al portoghese forse tocca il compito più arduo: sostituire Zlatan Ibrahimovic.

