Notizie Milan – E se Rangnick non escludesse Pioli? La clamorosa idea di Gazidis

MILANO – Le strade del Milan e di Ralf Rangnick sembrano destinate ad incontrarsi. Ivan Gazidis, suo grandissimo estimatore, è determinato a portarlo al Milan al termine dell’attuale stagione. Resta da capire, però, in quale veste. Rangnick attualmente è il direttore sportivo del Lipsia e, ad oggi, l’ipotesi più accreditata è che Gazidis gli affidi un doppio ruolo: dirigente e allenatore. Tuttavia, questo non è l’unico scenario possibile. Infatti Stefano Pioli ha ancora qualche chance di rimanere sulla panchina rossonera. I vertici societari lo stimano e potrebbero prendere una decisione clamorosa: confermarlo in panchina e ingaggiare ugualmente Rangnick.

In tal caso, ovviamente, il tedesco svolgerebbe solo la funzione di dirigente (con un ruolo fondamentale in chiave mercato), e la guida tecnica resterebbe in mano a Pioli. In questo modo si renderebbe possibile la loro coesistenza. Insomma, il probabile arrivo di Rangnick non esclude necessariamente la conferma di Pioli. Gazidis ci sta seriamente riflettendo e chissà che, nelle prossime settimane, non decida davvero di optare per questa clamorosa soluzione.

