Notizie Milan – E’ partito il casting per la difesa, ecco tutti i nomi

MILANO – Il Milan, in entrata, sembra aver già scelto i profili adatti, almeno per la difesa. Il Diavolo è alla ricerca del calciatore da affiancare a Romagnoli, per la prossima stagione e ha già ristretto la cerchia, “del papabile prossimo centrale titolare”. I nomi sono sulla lista sono: Ajer del Celtic, Kamara del Marsiglia, Koch del Friburgo e N’Dicka dell’ Eintracht Francoforte. Nessuna di queste possibili operazioni, però, risulta semplice all’apparenza, a causa dell’elevata valutazione dei cartellini e della concorrenza. I rossoneri dovranno vedersela con top club europei, per riuscire a portare a Milanello almeno uno di questi calciatori. Ovviamente un’eventuale cessione di Donnarumma, la partenza eccellente più accreditata in questo momento, potrebbe consentire al Milan di avere la liquidità necessaria per riuscire a piazzare il colpo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live