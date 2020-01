Notizie Milan – E’ derby di mercato per Kurzawa, ma lui vuole le Premier

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato sul futuro di Layvin Kurzawa, terzino sinistro del PSG. Il giocatore sarebbe conteso dai due club di Milano, con le due dirigenze che nelle ultime ore avrebbero allacciato diversi contatti con l’entourage del calciatore. Come riporta ESPN, però, il francese vorrebbe continuare la proprio carriera in Premier League. Con l’Arsenal che attualmente si trova in pole position per accaparrarsi le prestazioni del terzino. I Gunners vorrebbero portare in questa sessione di mercato il calciatore a Londra, ma i parigini non chiedono 10 milioni di euro. Troppi, considerando che il contratto dell’ex Monaco scadrà quest’estate.