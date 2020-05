Notizie Milan – E’ Derby di mercato per Emerson del Betis

MILANO – Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il Milan e l’Inter si starebbero contendendo un terzino di proprietà del Barcellona, ma che gioca nel Betis di Siviglia. Il giocatore ha attirato l’attenzione dei due club, grazie alle prestazioni fornite ne LaLiga, quest’anno. Un rendimento che ha fatto sorgere dei dubbi anche al club blaugrana, che è alle prese con il futuro di Nelson Semedo, in quella zona di campo, e che potrebbe riportare alla base il giovane, proprio per questo motivo. Emerson in questa stagione ha collezionato 23 presene, mettendo a segno 3 reti e 5 assist. Arrivando anche a conquistarsi una chiamata dal suo Brasile, allenato dal ct Tite. Per concludere quest’operazione al Milan servirà un investimento “alla Theo Hernandez“, arrivato a Milanello l’anno scorso, dopo un esborso di 20 milioni di euro.

