Notizie Milan – Dumfries obiettivo concreto per la fascia

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe deciso di puntare con forza su Dumfries.

Il terzino del PSV Eindhoven sarebbe il prescelto per la fascia destra, che al termine della stagione vedrà la partenza di uno tra Calabria e Conti, con il primo maggiore indiziato, rispetto all’ex Atalanta. Il club olandese valuta il suo calciatore intorno ai 25 milioni di euro, ma lo stop legato al Coronavirus e la conseguente crisi economica, potrebbe indurre la squadra della Eredivisie ad abbassare le sue pretese. Dal canto suo il Milan appare sempre più convinto della scelta, i rossoneri infatti starebbero preparando un primo assalto al giocatore. L’intenzione è quella di portalo a Milanello e affidargli la fascia destra, in vista della prossima stagione di Serie A.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live