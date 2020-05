Notizie Milan – Dumfries entra nella scuderia di Mino Raiola

MILANO – Arriva un’incredibile indiscrezione di mercato su uno degli obiettivi del Milan, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il portale calciomercarto.com, infatti, Denzel Dumfries avrebbe cambiato procuratore. Il terzino del Psv Eindhoven ha scelto di affidarsi a un agente molto conosciuto nell’ambiente Milan: Mino Raiola.

Una decisione che però non sembra aver fatto cambiare idea ai rossoneri, Dumfries piace molto al Diavolo. E’ il profilo scelto per rinforza la fascia destra che vedrà, molto probabilmente, la partenza di Calabria, in estate. Il Milan, quindi, si prepara a sferrare l’offensiva decisiva per portare il calciatore in Serie A, serviranno 15 milioni di euro e poi si passerà alle trattative con Raiola.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live