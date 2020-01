Notizie Milan – Due nomi per il dopo Ricardo Rodriguez

MILANO – Il Milan è a lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic i rossoneri stanno progettando un nuovo colpo. L’uscita di Ricardo Rodriguez, il difensore elvetico ha deciso di continuare la sua carriera in Turchia, tra la fila del Fenerbahce, ha liberato una casella sulla fascia sinistra. Attualmente in rosa il Diavolo può contare su un solo terzino mancino: Theo Hernandez. Ecco quindi che inizia la girandola di nomi. Si tratta di Antonee Robinson del Wigan, squadra inglese, e Aaron Hickey degli Heart of Midlothian, squadra scozzese. il Milan starebbe valutando i due profili, vuole regalare un’alternativa di qualità a Stefano Pioli. Il mercato dei rossoneri non è chiuso e questa è una certezza.