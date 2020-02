Notizie Milan – Duarte, tra un mese il rientro. Ma a fine stagione può partire

MILANO – Fermo ai box ormai da fine novembre, Leo Duarte dovrebbe tornare a disposizione di mister Pioli tra circa un mese. Il difensore brasiliano, però, difficilmente troverà spazio. L’arrivo di Simon Kjaer e le ottime impressioni suscitate da Matteo Gabbia, hanno relegato Duarte al ruolo di quinto difensore centrale della rosa. A fine stagione, con il sempre più probabile riscatto di Kjaer e la permanenza di Gabbia, il brasiliano potrebbe essere ceduto, quantomeno in prestito, per permettergli di giocare con continuità.

