Notizie Milan – Duarte sta per tornare, ma difficilmente troverà spazio

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Duarte è stato protagonista di una stagione davvero sfortunata. Quando è stato chiamato in causa si è trovato difronte al capocannoniere della Serie A: Ciro Immobile. Poi è stato vittima di un brutto infortunio, dal quale deve ancora ristabilirsi. Tra un mese, però, tornerà a disposizione di mister Pioli, ma il difensore del Milan difficilmente riuscirà a ritrovare spazio. Complici le buone prestazioni offerte da Gabbia e Kjaer e l’affidabilità garantita da Musacchio, nonostante abbia perso la maglia da titolare nei confronti del danese. la dirigenza rossonera potrebbe quindi riflette sul futuro dell’ex Flamengo, arrivato in estate per 10 milioni di euro, e vista la giovane età starebbe anche penando di prestarlo per poi valutare i suoi progressi dopo un altro anno di apprendistato.

